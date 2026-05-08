Dictan Sentencia de 50 Años a Integrantes de Célula Delictiva que Operaba en Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de 12 integrantes de una banda delictiva dedicada al delito de secuestro agravado que operaba en el municipio de Reynosa.

De acuerdo con la autoridad estatal, el fallo fue emitido por un juez luego de que el agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE), acreditó la responsabilidad de los ahora sentenciados en diversos casos registrados entre los años 2023 y 2024.

Nota Relacionada: Autoridades Detienen a Menor por Presunto Robo a Gimnasio de Ciudad Victoria

Juez Sentencia a Grupo Delictivo que Operaba en Reynosa

Las investigaciones establecieron que los implicados formaban parte de una célula criminal relacionada con múltiples carpetas de investigación por secuestro agravado cometidos en diferentes fechas en Reynosa.

Tras valorar las pruebas presentadas durante el proceso judicial, la autoridad correspondiente dictó la pena de 50 años de prisión para cada uno de los responsables.

La Fiscalía General de Justicia del Estado señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir delitos de alto impacto y reforzar el acceso a la justicia para las víctimas.

#FGJT_Informa El Agente del Ministerio Público obtuvo sentencias contra 12 integrantes de una célula dedicada al delito de Extorsión que operaba desde el CEDES de #Reynosa logrando desarticular dicha célula delictiva. Con penas de 9 años y 3 meses a 12 años de prisión #Tamaulipas pic.twitter.com/2sHtRFLV3z — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) May 8, 2026

Historias Recomendadas: