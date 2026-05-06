Esto Debes Saber del Simulacro Nacional 2026 en Tamaulipas Hoy 6 de Mayo

Las autoridades estatales informaron que hoy miércoles 6 de mayo, en punto de las 11:00 de la mañana, se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2026 en distintos municipios de Tamaulipas, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y la respuesta ante emergencias.

Durante el ejercicio, la ciudadanía podrá observar la movilización de unidades de emergencia, como patrullas, ambulancias y cuerpos de auxilio, circulando con luces y sirenas activadas en diversas vialidades.

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Alerta Sonará en tu Celular Hoy Miércoles 6 de Mayo

Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma, ya que no se trata de una situación real, sino de un ejercicio preventivo que permite mejorar la capacidad de reacción ante posibles riesgos.

Asimismo, se informó que en los municipios de la frontera el simulacro se realizará a las 12:00 del mediodía, debido al cambio de horario en esa región.

Finalmente, se reiteró la importancia de participar, mantenerse informados y seguir las indicaciones oficiales, ya que la prevención es clave para actuar de manera oportuna ante cualquier emergencia.

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