Soldado Enamorado de Nuevo Laredo Reaparece Durante su Cumpleaños Número 61
N+ Tamaulipas
El Soldado Enamorado reapareció en el Monumento Fundadores de Nuevo Laredo, durante su festejo de cumpleaños.
COMPARTE:
En un acto cargado de emoción y significado personal, Esteban Pérez Núñez volvió este día al Monumento a los Fundadores, en el municipio de Nuevo Laredo. Como cada año, eligió este lugar para conmemorar su cumpleaños y, al mismo tiempo, mantener viva la memoria de quien asegura ha sido el amor de su vida: Cecilia.
Noticia Relacionada: Llegada del Frente Frío 17 a Tamaulipas con Temperaturas Congelantes y Fuertes Vientos
Soldado Enamorado de Nuevo Laredo Celebra su Cumpleaños
Aunque en ocasiones anteriores solía llevar flores, esta vez acudió con las manos vacías pero con el corazón lleno de recuerdos. Para él, su presencia en ese sitio es suficiente para recordarle a Cecilia que sigue presente en su vida, a pesar del paso del tiempo y de la ausencia.
Son ya 29 años desde que Esteban espera el momento de reencontrarse con ella. Su historia, marcada por la lealtad y la esperanza, continúa conmoviendo a quienes lo observan regresar puntualmente a ese emblemático lugar año tras año.
Historias Recomendadas: