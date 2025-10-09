Suspenden Clases en Secundaria de Reynosa por Caso Confirmado de Coxsackie

Luego de registrarse un caso confirmado del virus conocido de "mano, pie y boca" o Coxsackie de una estudiante de la Secundaria General Número 15 de la colonia Puerta Grande de Reynosa, directivos de la escuela decidieron llevar a cabo la suspensión de clases este jueves 9 de octubre y viernes 10 de octubre, ello como medida de prevención.

Mencionaron que se procedió con la limpieza y desinfección de los salones como medida sanitaria. Manifestaron que será el lunes 13 de octubre cuando se reanuden las actividades escolares, pero se implementarán filtros sanitarios previos al ingreso al plantel educativo.

Suman 44 Casos de Coxsackie Durante 2025 en Tamaulipas

Noticia Relacionada: Activan el Plan Tamaulipas por Inundaciones en Tampico, Madero y Altamira

Las autoridades de salud en Reynosa han manifestado que hasta el momento se tiene un registro de 50 casos de menores con este padecimiento.

Recomendaciones Ante Brote de Coxsackie en Reynosa

Debido a la presencia de casos confirmados en por lo menos cuatro escuelas de Reynosa de menores con el virus conocido como Coxsackie, autoridades educativas de la supervisión escolar 75 de esa ciudad, manifestaron que personal directivo ya ha recibido pláticas de capacitación esto por parte de autoridades del sector salud para saber cómo actuar cuando pudiera registrarse en un estudiante un caso sospechoso de este padecimiento.

La finalidad es evitar más contagios en los centros educativos, por ello los padres y madres de familia deben de contribuir con estas medidas sanitarias.

Historias Recomendadas: