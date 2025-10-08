Tormenta Eléctrica Provoca Fallas de Luz en Colonias de Tampico y Madero

Debido a una fuerte tormenta eléctrica que sacude los municipios de Tampico y Ciudad Madero este miércoles 8 de octubre de 2025, se han reportado fallas en el suministro eléctrico en diversas colonias de la zona sur.

Las lluvias que se han registrado durante las últimas horas, han dejado acumulados considerables, sobre todo en Tampico, donde avenidas se observaban corrientes de agua.

Colonias como Del Golfo, Puertas Coloradas y Jardines de Champayán reportan intermitencias en la energía eléctrica, incluso la zona centro de la ciudad indican estos hechos.

Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante las próximas horas, por lo que se esperan acumulados de agua mayor.

Las intensas lluvias pronosticadas del miércoles al viernes 10 de octubre, podrían dejar un acumulado de 80 a 150 milímetros en la región durante los próximos tres días.

El director de Protección Civil Tampico, Rafael Chirinos, emitió una alerta a la población del sur de Tamaulipas por los encharcamientos que se formarán.

De acuerdo al funcionario, el pronóstico indica que las condiciones climáticas continuarán siendo similares a las registradas del miércoles, con la expectativa de que el jueves, la lluvia se mantenga de forma regular durante casi todo el día.

Este pronóstico abarca un periodo de tres días, concluyendo el viernes, en los que se espera la mayor concentración de precipitación.

El titular de Protección Civil Regional advirtió que la cantidad de lluvia proyectada provocará encharcamientos en puntos específicos, especialmente en las zonas bajas.

