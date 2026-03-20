Trabajadora del Hospital General de Zona Número #15 del IMSS en Reynosa Denuncia Amenazas

Una trabajadora del Hospital General de Zona número 15 del IMSS denunció presunto acoso laboral, violencia verbal y amenazas por parte de su superior, situación que asegura ha persistido por más de dos años.

Esmirna Olguín Mendoza, jefa de oficina de dietoterapia y enseñanza, señaló a la responsable del área de Nutrición como quien ha obstaculizado su trabajo y generado un ambiente hostil. Indicó que el caso más reciente ocurrió el 11 de marzo, lo que la llevó a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas.

Noticia relacionada: Médica Pasante del IMSS #15 de Reynosa Denuncia Presunto Acoso Laboral de Coordinador

Trabajadora del IMSS en Tamaulipas Acudió a Oficinas Internas

La denunciante afirmó que también ha acudido a instancias internas del IMSS y al sindicato, sin obtener respuesta, por lo que pidió la intervención de autoridades para que se investiguen los hechos y se garantice un entorno laboral libre de violencia.

Aseguró que existen antecedentes de más nutriólogos y manejadores de alimento que se han movido de área por temas de salud mental.

Médica Pasante del IMSS #15 en Reynosa Denuncia Presunto Acoso Laboral y Agresiones Físicas

Historias Recomendadas: