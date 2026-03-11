Unidad de Transporte de Personal Choca Contra Automóvil en Altamira; Esto Pasó

Fue durante la mañana de este miércoles 11 de marzo de 2026 que una unidad de transporte de personal de una empresa chocó contra un automóvil particular y terminó estrellado contra un poste de energía eléctrica sobre la Avenida de la Industria ubicada en Altamira, Tamaulipas.

Derivado de este accidente que dejó cuantiosos daños materiales entre la unidad pesada y la estructura fija, se partió a la mitad.

Transporte de Personal en Altamira Habría Presentado una Falla Mecánica

De acuerdo con la información proporcionada, el autobús presuntamente tuvo una falla mecánica, causando el aparatoso percance donde no hubo lesionados de gravedad, solo una persona con golpes menores en la cabeza.

Al momento, la vialidad se encuentra limitada y se prevé que en próximas horas sea cerrado el carril de sur a norte para comenzar con los trabajos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, ya que aún se encuentra cableado con energía eléctrica en zonas de riesgo.

Unidad de Transporte de Personal Choca Contra Automóvil en Altamira. Foto: N+

