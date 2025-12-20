Captan a Adulto y Menor Quemando al Interior de Escuela Primaria en Matamoros

La escuela primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Treviño Zapata, fue escenario de un nuevo acto de vandalismo, luego de que personas ajenas al plantel ingresaran y provocaran diversos daños en sus instalaciones.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, los presuntos responsables serían un adulto y un menor de edad, quienes entraron a una de las aulas, donde ocasionaron destrozos y prendieron fuego a una gaveta, lo que derivó en un incendio. Afortunadamente, el siniestro fue controlado a tiempo por elementos del cuerpo de Bomberos, evitando que se propagara.



Noticia Relacionada: Canadá Emite Alerta de Viaje No Esencial a Tamaulipas por Violencia; Excepto a Tampico

Directivos Presentan Denuncia Por Daños a la Primaria Cuauhtémoc

El incidente dejó material escolar esparcido en distintas áreas del plantel, además de daños a una cámara de videovigilancia. Pese a los destrozos, no se reportó el robo de objetos. El director de la escuela presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Historias Recomendadas: