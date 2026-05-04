Vinculan a Proceso a Dos Hombres por el Delito de Secuestro Agravado en Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Caín “S” y Luis Ángel “O”, por el delito de secuestro agravado, luego de que un órgano jurisdiccional analizara los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público.

El Representante Social, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, demostró que presuntamente los hechos que dieron origen a la acción penal ocurrieron el 13 de abril de 2026, en Reynosa, donde los imputados presuntamente privaron de la libertad a la víctima, a quien obligaron a descender de un autobús de pasajeros. Posteriormente, la víctima fue rescatada por elementos de la Policía Investigadora.

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Juez Vincula a Proceso a Dos Hombres en Reynosa, Tamaulipas

El Juez de Control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso, además de fijar un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Hallan Hombre Adulto sin Vida en la Entrada al Basurero "Las Anacuas" de Reynosa

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