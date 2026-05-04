Volcadura Carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras Deja un Muerto y un Lesionado
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Una volcadura en Nuevo Laredo, dejó como saldo un hombre sin vida y otro más gravemente lesionado.
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Un muerto y un lesionado dejó una volcadura en la carretera a Piedras Negras en Nuevo Laredo. Lamentable tragedia de una volcadura en el libramiento del Segundo Anillo Periférico y la carretera a Piedras Negras en el municipio de Nuevo Laredo.
El saldo fue la muerte de José Adrian de 30 años, además de resultar gravemente lesionado su primo Rogelio. Las causas de cómo ocurrieron los hechos se desconocen.
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Elementos de Tránsito Acudieron al Reporte de Volcadura en Nuevo Laredo
Serán los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal quienes, mediante peritaje, determinen cómo ocurrió el fatídico accidente.
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