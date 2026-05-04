Volcadura Carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras Deja un Muerto y un Lesionado

Un muerto y un lesionado dejó una volcadura en la carretera a Piedras Negras en Nuevo Laredo. Lamentable tragedia de una volcadura en el libramiento del Segundo Anillo Periférico y la carretera a Piedras Negras en el municipio de Nuevo Laredo.

El saldo fue la muerte de José Adrian de 30 años, además de resultar gravemente lesionado su primo Rogelio. Las causas de cómo ocurrieron los hechos se desconocen.

Registran Volcadura en Carretera de Nuevo Laredo. Foto: Antonio Gómez

Noticia Relacionada: ¿Cuándo Inicia la Temporada de Huracanes 2026 en el Océano Atlántico? PC Tamaulipas se Prepara

Elementos de Tránsito Acudieron al Reporte de Volcadura en Nuevo Laredo

Serán los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal quienes, mediante peritaje, determinen cómo ocurrió el fatídico accidente.

Hallan Hombre sin Vida al Interior de Obra Negra de Ciudad Madero

Historias Recomendadas: