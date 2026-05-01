Registran Volcadura de Unidad del Ejército en Nuevo Laredo; Cierran Carretera Aeropuerto

Se registra volcadura de vehículo de la DEFENSA la noche del jueves 30 de abril de 2026 en el municipio de Nuevo Laredo; los hechos se registraron sobre la carretera Aeropuerto, a un costado de la colonia 1.° de Mayo y muy cerca de la colonia Nueva Era.

Se desconoce si hubo personas lesionadas o fallecidas debido a que los militares bloquearon el acceso, apoyados por personal de la Guardia Nacional, e incluso impidieron el paso a los oficiales de la dirección de Tránsito y Vialidad.

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Sin Comunicado Oficial por Volcadura en Nuevo Laredo

Durante varias horas se detuvo el tráfico vehicular debido a las maniobras que tuvieron que realizar para levantar la pesada unidad que había quedado boca arriba.

Hasta el momento no se ha emitido un comunicado sobre este accidente vial; todo se ha manejado con total hermetismo.

Guardia Estatal en Reynosa Asegura Cámaras de Seguridad Instaladas en Vía Pública

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