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Registran Volcadura de Unidad del Ejército en Nuevo Laredo; Cierran Carretera Aeropuerto

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Un vehículo de la Secretaría de la Defensa Nacional volcó en Nuevo Laredo, sobre la carretera Aeropuerto

Registran Volcadura de Unidad del Ejército en Nuevo Laredo

Registran Volcadura de Unidad del Ejército en Nuevo Laredo. Foto: Antonio Gómez

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Se registra volcadura de vehículo de la DEFENSA la noche del jueves 30 de abril de 2026 en el municipio de Nuevo Laredo; los hechos se registraron sobre la carretera Aeropuerto, a un costado de la colonia 1.° de Mayo y muy cerca de la colonia Nueva Era.

Se desconoce si hubo personas lesionadas o fallecidas debido a que los militares bloquearon el acceso, apoyados por personal de la Guardia Nacional, e incluso impidieron el paso a los oficiales de la dirección de Tránsito y Vialidad.

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Sin Comunicado Oficial por Volcadura en Nuevo Laredo

Durante varias horas se detuvo el tráfico vehicular debido a las maniobras que tuvieron que realizar para levantar la pesada unidad que había quedado boca arriba.

Hasta el momento no se ha emitido un comunicado sobre este accidente vial; todo se ha manejado con total hermetismo.

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