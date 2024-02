Te decimos 5 consejos para evitar problemas deo pocaen tu casa para poder conectarte mejor a la red del módem

Si te encuentras trabajando desde casa, tomando clases en línea, jugando de forma online, o bien tienes problemas de mala conexión con tu wifi, te decimos algunas formas de solucionarlo. En esta época tener un internet lento o que se vaya frecuentemente puede ser un grave problema. En especial porque tanto paredes, como muebles, techos y otros artefactos pueden ser obstáculos para tu conexión.

Foto: Adobe Stock

Realiza un análisis de cobertura

Cambia de posición el módem

Foto: Adobe Stock

Cambia de modelo tu router

Instala repetidores de Wifi

Foto: Adobe Stock

Instala adaptadores de wifi

Como ya lo dijimos antes, los techos, paredes o muebles pueden imposibilitar que el wifi llegue correctamente a tus dispositivos. A pesar de ello, existen herramientas gratuitas que te permiten hacer un análisis preciso de las zonas de cobertura de internet en tu casa.Estos softwares, conocidos como freemiun, te muestran un mapa de tu red inalámbrica y te señala en rojo las zonas en donde no tienes cobertura wifi, y en verde los lugares donde existe buena recepción y, por ende, deberías instalar tu módem ahí. Entre ellos se encuentran NetSpot, Wifi Analyzer, ekahau HeatMapper y Fast.A veces los problemas de tener un wifi lento -o que no llega la señal - se deben a que el mismo router o módem está colocado en un mal lugar. Ya sea que esté detrás de las escaleras, tapado por alguna puerta, mueble o en un lugar de difícil acceso, todo esto puede complicar mucho su tarea.Lo ideal es colocar el módem de tu casa u oficina en un lugar central y ligeramente elevado.Por ejemplo, en un mueble cerca de la sala o donde se encuentre la mayoría de los dispositivos que estarán conectados al internet, como Smart Tv’s, computadoras, laptops o consolas de videojuegos. También puedes conseguir una mejor señal moviendo las antenas que se encuentran a los lados del aparato, si es el caso.Si los problemas persisten, notas que el módem deja de funcionar, parpadea o no encienden las luces lo mejor será llamar a un técnico y pedir que te actualicen tu módem. Muchos son ya muy viejos y obsoletos y no soportan bien la señal de Wifi o de múltiples dispositivos conectados al mismo tiempo.Solicita el cambio a uno con Wifi 6 o 5, que cuenta con mayor compatibilidad y es considerado mucho más rápido que otros.Si tienes una casa grande, de más de una planta o con techos de hormigón, o muchos obstáculos difíciles de mover cerca de tu router, lo mejor puede ser tener que instalar repetidores de señal. Esto ayudará a que la señal siga con la misma intensidad de un cuarto al otro.Aunque con un costo extra, los repetidores son una gran solución para ampliar la cobertura del internet en la casa. Lo que hacen es recibir la señal del Wifi y ampliarla a otros rincones de la casa.Si ya intentaste con los repetidores y los otros elementos de la lista y parece seguir sin funcionar, quizás es momento de pensar en algo un poco más grande. Los adaptadores Powerline aprovechan el circuito eléctrico de la casa y lo convierten en una forma más rápida y permiten que el mismo Wifi llegue más lejos. De esta manera todos los obstáculos como muebles, puertas, paredes y techos ya no supondrán un problema para la conexión.Estos dispositivos convierten cualquier toma corriente de tu casa en un punto de acceso a internet. Para ello solo es necesario enchufar el adaptador de wifi cerca del módem, y otro donde quieres que llegue la señal y sincronizarlos por medio de un botón.https://youtu.be/qaho21LaLlU