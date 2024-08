Nueva Versión de iOS tiene una Siri Más Inteligente, Capaz de Atender por Texto

Apple ha lanzado la versión beta de iOS 18 y quienes la han probado afirman que Siri es mucho más inteligente que antes. Entre otras novedades, el asistente virtual de los iPhone ahora puede atender solicitudes por texto.

Llega la inteligencia artificial a Apple

Mientras Google y Microsoft se apresuraban a lanzar productos con inteligencia artificial, Apple había mantenido una posición más bien mesurada sobre esta tecnología. ChatGPT abrió la posibilidad de tener asistentes virtuales mucho más flexibles y poderosos, pero la empresa de Cupertino parecía ajena a esa revolución.

Esto cambió con el anuncio de iOS 18. Los rumores de una colaboración entre Apple y OpenAI se confirmaron y la compañía señaló que la inteligencia artificial finalmente llegaría a su ecosistema.

La empresa fundada por Steve Jobs ha agrupado estas novedades bajo el nombre de Apple Intelligence. Entre otras funciones, se espera que la búsqueda de archivos y fotografías sea mucho más eficiente, además algunas aplicaciones como la nueva calculadora para el iPad estarán vitaminadas con reconocimiento de escritura.

Nueva versión de iOS tiene una Siri más inteligente. Foto: Pexels | Ilustrativa

Siri mejora con inteligencia artificial

Desde el principio, una de las promesas más atractivas para los usuarios ha sido la posibilidad de tener una Siri mucho más práctica que la actual. Para nadie es un secreto que los asistentes virtuales de la anterior generación, como Alexa, dejaron mucho que desear.

En cambio, el asistente de ChatGPT, pese a la polémica con Scarlett Johansson, demostró que podía realizar actividades complejas, reconocer fotografías y texto e interactuar de forma mucho más natural. Ante esto, la versión beta de iOS 18 ofrece por fin una Siri que puede realizar tareas prácticas con éxito.

El sitio The Verge ha señalado que el teléfono “avisa” que Siri está escuchando al usuario haciendo que brillen los bordes de la pantalla. Pero ahora ya no es imprescindible hablar; el asistente virtual también atenderá peticiones en una caja de texto.

Según los expertos que han probado esta nueva versión de iOS, Siri responde de forma mucho más fluida y rara vez afirma que no tiene una respuesta. Otra característica, es que ayuda a escribir textos y notas, de forma semejante a las que ofrece ChatGPT o Claude.

Sin embargo, hay dos características prometidas que aún no llegan a este software: Siri aún no puede saber qué está viendo el usuario en su pantalla y aún no puede realizar acciones en nombre del usuario ante terceros, como pedir un taxi.

Se espera que el lanzamiento oficial de iOS 18 llegue en septiembre, junto con el anuncio del iPhone 16.

