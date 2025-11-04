¿Se Cayó WhatsApp Hoy? Reportan Falla en Versión Web
N+
¿No puedes ver tus mensajes? Varios usuarios de redes sociales compartieron que han tenido problemas con la WhatsApp
COMPARTE:
La mañana de hoy, 4 de noviembre de 2025, usuarios de redes sociales reportaron fallas en WhatsApp, específicamente en la versión web. En N+ te compartimos qué pasó.
Por medio del sitio Downdetector, varios internautas compartieron que tienen problemas con WhatsApp, entre ellos, fallas al momento de usar el sitio web, en la recepción de mensajes y con la conexión del servidor.
"Confirmo, no se tiene visualización en los mensajes desde WhatsApp Web", expresó Abraham López C, usuario de X. Otros indicaron "mismo caso, no se ven mensajes, chats, contactos, ajustes tampoco te despliega nada", "no se ven los usuarios ni mensajes dentro de WhatsApp Web", "¡holaaa, no puedo ver ningún mensaje en WhatsApp Web! ¿Alguien con el mismo problema?".
En breve más información.
Historias recomendadas:
- México Imparable Raíces de Fuego 2025: ¿Cómo Inscribirse a la Carrera y Cuál es la Ruta en CDMX?.
- ¿Cómo Aumentar un 25% la Pensión IMSS Paso a Paso? Requisitos.
- Colectivo de Búsqueda Alerta por Desapariciones de Jóvenes Luego de Contacto por Redes Sociales.
FBPT