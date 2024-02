Foto: Pixabay

¿Qué significa el corazón azul de WhatsApp?

tiene un sinfín de emojis que sus 2 mil millones de usuarios pueden utilizar sin ningún problema. Al ser tantos los que existen, la mayoría de las veces no conocemos su significado real.Y sí, aunque no lo creas, todos los emojis de WhatsApp tienen un porqué y un significado: tal como el famoso corazón azul. Este particular emoticón suelen utilizarlo las parejas sentimentales para embellecer un mensaje de amor y cariño. Y aunque no lo utilices con este fin, podemos asegurar que, al menos una vez, lo has ocupado.En caso de que uses este emoticón, aquí te decimos el significado real del emoji de corazón azul en WhatsApp; toma nota y utilizalo en los momentos adecuados.Este emoji se utiliza para dar a entender un amor puro y sólido: el que el corazón sea de color azul significa calma y tranquilidad ya que son referencias del agua y a su estado natural.De igual manera, expertos en la materia mencionan que este emoji es utilizado para expresar neutralidad frente a cualquier tipo de problema.https://youtu.be/eD3APp7ElcoAhora que conoces el significado de este símbolo en el 'Whats', sin duda cambiará por completo la perspectiva que tienes de éste al momento de mandar mensajes.