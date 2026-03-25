¿Cómo y Quiénes Pueden Activar Tap To Pay para Cobrar con Celular? Lista de Modelos Compatibles
Una nueva actualización permite activar Tap to Pay en México; te decimos cómo funciona y quiénes pueden instalar el servicio para convertir tu iPhone en terminal
Una actualización permite desde este lunes 24 de marzo una nueva forma de cobro sin necesidad de terminal, solo con tu celular: Tap to Pay. ¿Cómo se usa? ¿Qué modelos son compatibles? Te explicamos el paso a paso.
Con el avance de la tecnología y su aplicación en la vida diaria, cada vez es más fácil detectar fraudes o resolver problemáticas relacionadas con las transacciones financieras a diario.
¿Cómo activar Tap to Pay en iPhone?
Apple anunció este lunes que Tap to Pay en el iPhone ya está disponible en México, lo que permite a los comerciante usar el iPhone para aceptar pagos sin contacto en persona de manera fácil y segura.
Tap to Pay en el iPhone trabaja en colaboración con plataformas de cobros, desarrolladores de apps y redes de pagos para que negocios de todos los tamaños cuenten con un sistema de cobro sin contacto sencillo con tarjetas de débito y crédito, Apple Pay y otras carteras digitales.
Para usarlo, debes seguir los siguientes pasos:
- Abre una app compatible como Clip o Mercado Pago
- Ingresa el monto a cobrar
- Acerca la tarjeta o el teléfono del cliente al iPhone
- El pago se realiza mediante tecnología NFC, sin necesidad de contacto físico.
¿Cuáles son los dispositivos compatiblescon Tap To Pay?
Tap to Pay en iPhone requiere un iPhone Xs o posterior.
