WhatsApp Lanza Cuentas para Menores de 13 Años: Esto Es lo Nuevo en la App de Mensajería
Conoce aquí cómo son las nuevas cuentas para menores, que serán administradas por padres y tutores
En los próximos meses, se implementarán a nivel global las nuevas cuentas de WhatsApp para menores de 13 años de edad, las cuales serán administradas por los padres y tutores.
Aquí te contamos cómo serán esas cuentas para preadolescentes, cuyos papás podrán configurar con nuevos controles parentales para limitar su experiencia a mensajes y llamadas, según anunció WhatsApp.
“Nuevas configuraciones estrictas”
La aplicación anunció dichas cuentas, que incluyen por defecto "nuevas configuraciones estrictas", controles parentales y opciones para que los padres guíen a sus hijos preadolescentes en sus primeras experiencias con la mensajería.
"Con el aporte de familias y expertos, estamos implementando las nuevas cuentas administradas por un padre, madre o tutor que les permite configurar WhatsApp para preadolescentes, con nuevos controles para limitar su experiencia en WhatsApp a mensajes y llamadas", expresó.
Así serán las nuevas cuentas
- Tienen que ser cuentas creadas y administradas activamente por los padres o tutores.
- Deben permanecer vinculadas a su propia cuenta de WhatsApp.
- Los padres necesitarán el teléfono que compraron para su familiar y su propio dispositivo, uno al lado del otro, para vincular sus cuentas.
- El padre, madre o tutor deberá configurar la cuenta.
- Luego de la configuración, podrá controlarla y decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse.
- Los adultos podrán revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos.
Ajustes de privacidad
De acuerdo con WhatsApp, en las nuevas cuentas, solo los padres y tutores podrán administrar y modificar los ajustes de privacidad, lo que les permitirá adaptar la experiencia de su familia.
Además, los nuevos controles parentales y los ajustes están protegidos por un PIN de padres en el dispositivo administrado.
"Todas las conversaciones personales siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas", señaló la red de mensajería.
Con información de EFE.
