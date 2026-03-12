Inicio Tecnología WhatsApp Lanza Cuentas para Menores de 13 Años: Esto Es lo Nuevo en la App de Mensajería

WhatsApp Lanza Cuentas para Menores de 13 Años: Esto Es lo Nuevo en la App de Mensajería

Conoce aquí cómo son las nuevas cuentas para menores, que serán administradas por padres y tutores

Ícono de la aplicación WhatsApp en un teléfono inteligente, el 27 de octubre de 2025. Foto: Reuters | Archivo

Ícono de la aplicación WhatsApp en un teléfono inteligente, el 27 de octubre de 2025. Foto: Reuters | Archivo

En los próximos meses, se implementarán a nivel global las nuevas cuentas de WhatsApp para menores de 13 años de edad, las cuales serán administradas por los padres y tutores.

Aquí te contamos cómo serán esas cuentas para preadolescentes, cuyos papás podrán configurar con nuevos controles parentales para limitar su experiencia a mensajes y llamadas, según anunció WhatsApp.

“Nuevas configuraciones estrictas”

La aplicación anunció dichas cuentas, que incluyen por defecto "nuevas configuraciones estrictas", controles parentales y opciones para que los padres guíen a sus hijos preadolescentes en sus primeras experiencias con la mensajería.

"Con el aporte de familias y expertos, estamos implementando las nuevas cuentas administradas por un padre, madre o tutor que les permite configurar WhatsApp para preadolescentes, con nuevos controles para limitar su experiencia en WhatsApp a mensajes y llamadas", expresó.

Así serán las nuevas cuentas

  • Tienen que ser cuentas creadas y administradas activamente por los padres o tutores.
  • Deben permanecer vinculadas a su propia cuenta de WhatsApp.
  • Los padres necesitarán el teléfono que compraron para su familiar y su propio dispositivo, uno al lado del otro, para vincular sus cuentas.
  • El padre, madre o tutor deberá configurar la cuenta.
  • Luego de la configuración, podrá controlarla y decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse. 
  • Los adultos podrán revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos.

Ajustes de privacidad

De acuerdo con WhatsApp, en las nuevas cuentas, solo los padres y tutores podrán administrar y modificar los ajustes de privacidad, lo que les permitirá adaptar la experiencia de su familia.

Además, los nuevos controles parentales y los ajustes están protegidos por un PIN de padres en el dispositivo administrado. 

"Todas las conversaciones personales siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas", señaló la red de mensajería.

Con información de EFE.

