Alberto del Río, 'El Patrón', Reaparece tras Salir de Prisión por Caso de Violencia Familiar

Después de su liberación, el luchador Alberto del Río "El Patrón" reapareció en un video para anunciar su próxima pelea programada para el próximo 1 de mayo en Monterrey, Nuevo León.

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Apenas el 6 de abril permanecía en el penal de La Pila, en San Luis Potosí, por acusaciones de violencia familiar. Luego de un acuerdo reparatorio de un millón de pesos con la víctima y aceptar medidas cautelares como no salir del país, logró su libertad.

¿Qué se sabe del video donde “El Patrón” promociona su pelea?

¿Qué se sabe del video donde “El Patrón” promociona su pelea?

El video fue difundido en la cuenta de Producciones Hernández de Monterrey. Se observa al luchador que confirma su participación como estelar de la contienda y cita a sus seguidores para su regreso a la lucha libre.

¿Por qué detuvieron a Alberto del Río “El Patrón”?

El luchador Alberto del Río, también conocido como “El Patrón”, fue detenido por autoridades de San Luis Potosí por presuntamente agredir a su pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron en el Fraccionamiento Lomas del Tec, cuando las autoridades recibieron la alerta al 911. Una mujer señaló que fue agredida física y psicológicamente por su pareja.

Por esta razón, elementos de la Guardia Civil de la entidad acudieron al inmueble y hallaron a la víctima con lesiones en varias partes del cuerpo. En el lugar, detuvieron al deportista y excampeón de la WWE.

Esta no es la primera vez que el famoso luchador es detenido. Debido a que en 2020 fue arrestado en San Antonio, Texas, luego de que su pareja actual lo denunció por secuestro agravado y agresión sexual. La víctima presentó fotografías y pruebas en su contra.

¿Cómo fue su liberación?

De acuerdo con la información, la liberación se dio después de que la víctima otorgara el perdón legal, tras el pago de una multa de un millón de pesos por parte del imputado.

Una vez cumplidos los trámites correspondientes, Alberto del Río abandonó el Centro de Reinserción Social.

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Con información de N+

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