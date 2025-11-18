Black Friday 2025 en México: ¿Cuándo Es la Próxima Fecha de Ofertas Tras El Buen Fin?

Tras varios días que conformaron la campaña de descuentos más famosa en el país, El Buen Fin, se acerca una siguiente jornada de ofertas que es una de las raíces de este tipo de eventos comerciales. Se trata del Black Friday 2025, que además de sus promociones, destaca por dar el banderazo de salida a la temporada de compras navideñas, pero ¿cuándo es? ¿Aplica en México? Te contamos.

Para este año se proyectaron ventas por 200 mil millones de pesos hasta el último día de promociones El Buen Fin. No obstante, no son los últimos días en los que se aprovechen precios especiales para las compras, de cara a las celebraciones de fin de año.

¿Qué es el Black Friday?

El Black Friday es una jornada de ofertas en la que tiendas lanzan descuentos especiales por tiempo limitado. Su fecha cada año está marcada por el Día de Acción de Gracias, que es la última gran celebración en Estados Unidos antes de Navidad, por lo que también marca el inicio de la temporada compras navideñas.

Existen diversas teorías sobre el origen del Black Friday en Estados Unidos. Una de ellas es que su nombre se acuñó el viernes 24 de septiembre de 1869, cuando dos agentes de bolsa de Wall Street intentaron acaparar todo el mercado del oro en sus manos, pero el plan falló, ya que el precio del oro se desplomó, con lo que la jornada pasaría a ser conocida como "Viernes Negro".

¿Cuándo es el Black Friday 2025?

El Black Friday 2025 será el 28 de noviembre.

