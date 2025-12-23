Cuidado con Estos Mensajes: Conoce Cuáles Son los Fraudes Más Comunes en Navidad 2025

Durante la Navidad no todo es armonía, pues hay delincuentes que aprovechan las festividades para cometer delios como fraudes. Te decimos cuáles son los más comunes durante estas fiestas decembrinas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, compartió algunas recomendaciones para prevenir fraudes durante la temporada navideña:

Comprar en línea de forma segura: Verificar siempre el sitio web, buscar el candado de seguridad, revisar que la dirección inicie con “https://” y confirmar que sea la página oficial. Evitar enlaces enviados por correo, mensajes o redes sociales con ofertas irreales. Cuidado con tiendas o perfiles nuevos: Desconfíaa de páginas que solo aceptan depósitos, transferencias o pagos inmediatos sin ofrecer métodos seguros. Manten cuentas protegidas: Utilizar contraseñas robustas y actualizarlas periódicamente, activar la verificación en dos pasos, evitar usar redes wifi públicas para operaciones bancarias o pagos. ⁠Precaución con ofertas de viajes, hospedaje o paquetes: Verifica directamente con el proveedor la promoción, en plataformas de hospedaje, revisar el historial del anfitrión, comentarios y fecha de creación de la cuenta, desconfiar si el precio es demasiado bajo para la temporada. Compras de regalos y preparativos: Adquiere productos en comercios formales y evitar pagos adelantados sin garantía, en redes sociales, solicitar factura, comprobante de compra y datos del vendedor. Proteger la información personal: No compartas número de tarjeta, NIP, códigos de verificación o contraseñas, desconfiar de llamadas que se presentan de instituciones bancarias o empresas para validar datos. ⁠Cuida las transacciones bancarias: Revisar los movimientos con regularidad, activar alertas en tu aplicación bancaria, ante un cargo no reconocido, repórtalo de inmediato. Asegura compras presenciales: No pierdas de vista la tarjeta al pagar, utiliza terminales o cajas en zonas visibles y guarda los comprobantes. ⁠En compras en línea: Toma capturas de pantalla de conversaciones, anuncios, comprobantes de pago y datos del vendedor, guardar los correos electrónicos y mensajes en caso de realizar una denuncia o reclamación. ⁠Toma un momento para validar la compra: Verifica, compara y confirma antes de compartir información o realizar algún depósito.

Fraudes más comunes en Navidad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, informó cuáles son los fraudes más comunes durante Navidad, estos son:

Reservaciones falsas.

Alquileres inexistentes.

Promociones engañosas en redes sociales.

Clonación de tarjetas.

Robo de datos personales

Suplantación de identidad mediante sitios o perfiles diseñados para imitar comercios legítimos.

Aumentan los engaños relacionados con boletos de viaje, paquetes turísticos y experiencias con aparentes descuentos exclusivos que buscan aprovechar la confianza de quienes planean sus vacaciones con premura.

Al respecto, Aeromexico informó que no ofrece boletos de avión por WhatsApp, Facebook e Instagram y que bajo ninguna circunstancia solicitan transferencias bancarias. Así que ya lo sabes, toma precauciones y evita caer en fraudes.

Sigue estos consejos:



🚩 Aeroméxico no te ofrece boletos de avión por estos medios: WhatsApp, Facebook e Instagram.



👍 Confía solo en la información de nuestras redes sociales oficiales:



Facebook: @AeromexicoMX

Instagram: @Aeromexico

X: @Aeromexico



❌ Recuerda que bajo… pic.twitter.com/MIT95OoRiZ — Aeroméxico (@Aeromexico) December 18, 2025

Con información de N+

