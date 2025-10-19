Hallan Muerto en Sofá al Tiktoker Steve Bridges, Contaba con Más de 2.2 Millones de Seguidores

Steve Bridges, tiktoker y comediante estadounidense, murió a los 41 años, según reportaron medios de la Unión Americana.

La noticia del fallecimiento de Steve Bridges fue confirmada por su propia esposa Chelsey Bridges, con quien llevaba casada 16 años y con quien tuvo tres hijos.

En un video, en donde rompió en llanto, confirmó la noticia.

Ante la repentina muerte del tiktoker y comediante, Chelsey agradeció al público por el cariño hacia su esposo y por permitirle cumplir su sueño de hacer reír a la gente.

¿Quién era Steve Bridges?

Steve Bridges, quien contaba con más de 2.2 millones de seguidores en TikTok, se convirtió en una reconocida figura del humor en redes sociales, pues su contenido se basaba en crear personajes cómicos que retrataban situaciones del día a día.

Gracias a su toque cercano con las personas logró conectar con millones de usuarios, por lo que incluso se consolidó como un referente del entretenimiento en Internet.

Muestra de la conexión que tenía con el público son los miles de comentarios de cariño que los usuarios han escrito para despedir a Steve Bridges.

¿De qué murió Steve Bridges?

Aunque la muerte del tiktoker, Steve Bridges ocurrió el pasado miércoles 15 de octubre, la noticia de su fallecimiento se dio a conocer recientemente.

"Realmente se ha ido. No hay ninguna noticia. No era una personalidad de Hollywood. Era un hombre de familia al que le encantaba hacer reír a la gente. Esto es real. Murió tranquilamente mientras dormía en nuestro sofá. Gracias a todos", se lee en el post que acompañó el anuncio de la muerte de Steve.

Según el portal TMZ, Bridges fue encontrado muerto en el sofá de su casa y su deceso habría sido mientras dormía, al citar al Departamento de Policía de Peoria, en Illinois.

A decir del medio estadounidense, el día de lo ocurrido al comediante, respondieron a una llamada por muerte por causas naturales en una residencia privada.

La esposa del famoso, aseguró que la muerte de Steve fue “totalmente inesperada”, y pues además últimamente se sentía muy bien, ya que estaba a dieta y haciendo ejercicio.

Aunque también dijo que al menos tres miembros de la familia de Steve murieron jóvenes: su abuela a la edad de 52 años mientras que su padre y abuelo quienes perdieron la vida cuando tenían 40.

