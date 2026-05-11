El Servicio Meteorológico Nacional de Fairbanks mostró un video del increíble momento en que el Sol “roza” el horizonte nevado de Alaska.

Cámaras del Meteorológico Nacional captaron el último amanecer en varios días, ayer 10 de mayo de 2026; en el video se observa el Sol pasar por el horizonte a las 2:57 de la mañana, algo que no volverá a suceder en más de dos meses, en el extremo norte de Utqiagvik, la ciudad más septentrional de Estados Unidos de América (EUA).

☀️ Today in Utqiagvik (the northernmost city in the United States), the sun rose above the horizon at 2:57 AM and won’t set again for 84 straight days or until August 2nd! Here's a look at a timelapse showing the sunset and sunrise this morning. #akwx pic.twitter.com/kXbwuwqVnm — NWS Fairbanks (@NWSFairbanks) May 10, 2026

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¿Cuándo volverán a ver el Sol en Alaska?

Se trata de un fenómeno natural conocido como “Noche Polar” o “Sol de Medianoche”, que ocurre una vez al año en las regiones cercanas al Polo Norte durante la primavera y el verano. Se trata de un periodo de tiempo en el que el Sol no sale por el horizonte durante más de 24 horas.

En el caso de Utqiagvik, el Sol dejará de salir durante 84 días seguidos, se calcula que sea hasta el 2 de agosto, debido a la inclinación del eje de la Tierra.

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Con información de N+

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