Estas son las 5 razas de perros en peligro de extinción

A lo largo del tiempo, los perros han sufrido distintas modificaciones en su morfología original con el fin de utilizarlos para tareas específicas; esto perjudica al espécimen original debido a que la cruza entre distintas razas de perros perjudica algunos rasgos de los 'lomitos'.Se estima que en el mundo existen aproximadamente 343 razas de perros distintas; sin embargo, esto no exenta que en los próximos años muchas de ellas puedan desaparecer por distintos factores ajenos al ser humano.Por ello, aquí te presentamos las 5 razas de perro que se encuentran en peligro de extinción.Recientemente, en Reino Unido este canino fue declarado en peligro de extinción, de acuerdo con el Kennel Club, la principal asociación de perros del país.Bill Lambert, el portavoz del club, mencionó que la popularidad del pastor inglés se redujo por los 'cambios de estilo de vida' ya que estos requieren de 'muchos cuidados y ejercicio que no se adapta a espacios pequeños".Otro que se suma a esta lista es este pequeño 'lomito' originario de Alemania. Su nombre significa 'pinsher mono' debido a su cabeza redonda y peluda. Cuenta con pelaje negro y corto.A pesar de su pequeño tamaño, esta raza no cuenta con mucha popularidad en el mundo.De origen noruego, este perro fue 'creado' para cazar aves, cavar hoyos y obtener sus huevecillos. Un dato que caracteriza a este perro es que cuenta con seis dedos en sus patas.Debido a la mezcla que tiene con otras razas, esta raza de perro se encuentra en peligro de extinción.Estos caninos proviene de Hungría y suelen ser de tamaño mediano.Estos perros son usados como animales de trabajo, principalmente para el pastoreo. Por su aspecto 'lanudo' fue un acompañante ideal para los niños por mucho tiempo.Esta raza de origen mexicano también se encuentra en peligro de extinción. Considerado en la época prehispánica como un animal sagrado, hoy en es muy difícil encontrar esta clase de perros.Entre sus principales características se encuentra que no tienen pelaje; esto, a la larga, puede ser un problema porque los vuelve frágiles al clima.https://youtu.be/VKvbc1s1cas