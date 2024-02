Estos son seis alimentos que no debe comer tu gato

Foto: Getty Images

Alimentos que por nada del mundo debe comer tu gato

Chocolate

Carne, huevos y pescado crudos

Comida para perro

Cebollas y ajo

Productos lácteos

Alcohol

De acuerdo con el Servicio de Nutrición Clínica de la Universidad de Missouri, los gatos requieren denutricionales específicos que vayan con su dieta.“La forma más sencilla y conveniente de satisfacer los requisitos de un gato es proporcionarle una dieta comercial completa y equilibrada, formulada por un nutricionista veterinario certificado o una persona con un doctorado en nutrición”, dice el Servicio de Nutrición Clínica.Los especialistas señalan que lospara consumo humano pueden llegar a desnutrirlos, ya que no tienen los suficientes nutrientes que necesitan para mantenerse sanos. Si los gatos consumen alguno de los siguientes alimentos, pueden desarrollar una desnutrición grave y morir.El chocolate puede ser letal para los gatos . La teobromina es un compuesto peligroso que se encuentra en todos los chocolates, hasta en el chocolate blanco.Cuando come chocolate, algunos de los malestares que llegan a presentar losson temblores, convulsiones, ritmo cardíaco anormal y desgraciadamente, hasta podrían morir.Los huevos y la carne, pueden contener bacterias que pueden hacerles daño. El pescado crudo tiene una enzima que destruye la tiamina, que es vitamina B esencial para los. Entre otras cosas, el pescado crudo causa problemas neurológicos graves, convulsiones y el coma.Sólo muy de vez en cuando se les puede dar un poco de este alimento para perro ya que no es muy dañino, sin embargo, ; las croquetas para perro no sustituyen los mismos nutrientes y elementos que necesitan los gatos como vitaminas o ácidos grasos.No importa la presentación, estospueden descomponer los glóbulos rojos y provocar anemia. El ajo es más potente que la cebolla, esto quiere decir que si tu gato lo come se enfermaría gravemente y podría morir.Contrario a lo que se cree, la leche, yogur o quesos, no son buenos para los, ya que puede darles diarrea. Su sistema digestivo es incapaz de procesar los productos lácteos.Es muy obvio, pero no importa si el alimento tiene alcohol o si tu gatito lo bebió de tu copa, el alcohol es peligroso, ya que tiene los mismo efectos en el hígado y el cerebro que en los humanos. Una cucharadita de alcohol podría ser mortal.