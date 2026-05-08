Google Dará 50 Millones de Dólares tras Demanda por Discriminación Racial

Google llegó a un acuerdo por un valor de 50 millones de dólares con empleados afroamericanos que demandaron al gigante tecnológico por supuestas disparidades raciales sistémicas en la contratación, la remuneración y el ascenso profesional.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California otorgó la aprobación final al acuerdo, lo que pone fin a la demanda presentada en 2022, según informó el abogado de derechos civiles afroamericanos Ben Crump, que representa a los demandantes.

Enfrentar barreras que limitan oportunidades

"Durante demasiado tiempo, los empleados afroamericanos de la industria tecnológica han enfrentado barreras que limitan sus oportunidades”, dijo el abogado en un comunicado.

Se agregó que el acuerdo constituye un paso significativo hacia la “exigencia de responsabilidad” a una de las empresas más poderosas del mundo, dejando claro que las prácticas discriminatorias no pueden ni serán toleradas en el conocido Silicon Valley.

El acuerdo establece un fondo de 50 millones de dólares e incluye análisis continuos sobre la equidad salarial y el fortalecimiento de los canales de denuncia, entre otros.

La demanda colectiva encabezada por April Curley advirtió que cuando ella fue contratada en 2014 Google contaba con más de 32 mil empleados, de los cuales solo 628, es decir, el 1.9 %eran afromericános

Con información de N+

HVI

