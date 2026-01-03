La Polémica en Miss Universo 2025: Fátima Bosch, Omar Harfouch, Raúl Rocha y Pemex

La historia de la edición 74 del certamen de belleza, Miss Universo 2025, inició con un choque de palabras en Tailandia. Días antes de la gala estelar, uno de los directivos de la organización en ese país, Nawat Itsaragrisil, usó la frase "cabeza hueca" para referirse a la representante de México, Fátima Bosch. Ante este hecho, la joven alzó la voz y se defendió.

La mexicana fue apoyada por varias de sus compañeras quienes también abandonaron el lugar donde Fátima fue insultada.

Luego del escándalo, Raúl Rocha, dueño del concurso, anunció acciones de carácter legal y corporativo contra Itsaragrisil por sus actos. Por su parte, al darse cuenta del nivel a lo que había escalado por sus dichos contra la mexicana, el directivo lloró en una ceremonia y pidió perdón de forma pública en una rueda de prensa.

Video: Fátima Bosch se Corona Miss Universo 2025 y Da Su Cuarta Corona a México

Noticia relacionada: Omar Harfouch Asegura que Pidió Personalmente a Fátima Bosch Regresar Corona de Miss Universo

México obtiene su cuarta corona de Miss Universo en medio de escándalo

Tras este suceso, Fátima Bosch ganó la corona de Miss Universo 2025 el 20 de noviembre de 2025, trayendo consigo una cuarta corona del certamen de belleza internacional para México.

Sin embargo, el triunfo trajo consigo denuncias por parte de Omar Harfouch, quien integró el jurado hasta el 18 de noviembre. Harfouch afirmó que el resultado del concurso se pactó 24 horas antes de la ceremonia final para asegurar el éxito de México. Según su relato, Raúl Rocha y su hijo buscaron influir en su voto durante una reunión en Dubái. El músico sostuvo que Rocha justificó la petición con la idea de que el triunfo de la mexicana daría beneficios a su negocio.

Raúl Rocha negó estas versiones y mostró capturas de mensajes de texto. En estos registros, se observó que Rocha tomó la decisión de retirar a Harfouch del panel de jueces. El empresario señaló que el pianista solo buscaba minutos de fama. Por su parte, Harfouch mencionó la existencia de un bufete de abogados en Nueva York para evaluar una denuncia formal por presunto fraude, abuso de poder y conflicto de intereses.

Incluso Omar Harfouch aseguró que pidió a Fátima Bosch la devolución de la corona, pero la joven confirmó en sus redes sociales que seguirá con su título. Ella afirmó que su misión ya inició y que no planea detener su labor como representante del certamen.

Video: ¿Qué Está Pasando en Miss Universo? Se Desatan Controversias tras Triunfo de Fátima Bosch

Noticia relacionada: Raúl Rocha, Presidente de Miss Universo, Responde a Acusación de Presunto Fraude de Harfouch

Polémica por triunfo de Fátima incluso llegó hasta Pemex

La controversia escaló hasta la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) debido al vínculo de Bernardo Bosch Hernández, padre de la reina de belleza, con la petrolera. Harfouch alegó que el triunfo de Fátima se relacionaba con tratos comerciales entre el padre de la joven y el dueño de Miss Universo.

Ante ello, Pemex difundió un comunicado para aclarar la situación. La institución confirmó la firma de un contrato en febrero de 2023 con las empresas Servicios PJP4 de México y Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Raúl Rocha. El monto de la operación fue de 745 millones 645 mil 19 pesos para la construcción de ductos. No obstante, Pemex precisó que el acuerdo duró once meses y que en la actualidad no hay un vínculo contractual.

Por su parte, Bernardo Bosch emitió su postura el 25 de noviembre. El empresario aclaró que conoció a Raúl Rocha el 13 de septiembre de 2025 en un evento en Jalisco. Descartó influencias en las licitaciones de 2023 y explicó que sus funciones no incluían la adjudicación de contratos. También informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló una sanción en su contra en el año 2019.

Video: Fátima Bosch en México: Regreso en Medio de Tensión y Nerviosismo

Noticia relacionada: ¿Qué Edad Tiene Fátima Bosch Representante de México en Miss Universo 2025?

La investigación contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

El 26 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la existencia de una carpeta de investigación contra Raúl "R" y otras 12 personas por delincuencia organizada. Los expedientes incluyen datos sobre robo de combustible, tráfico de drogas y de armas. Ante ello, la FGR explicó que la investigación inició en noviembre de 2024 con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Según el reporte, un juez ordenó la captura de los implicados y la autoridad ya detuvo a una funcionaria federal por este caso. La fiscalía señaló que recaba datos fundamentales para determinar la situación jurídica del dueño de Miss Universo.

El panorama legal para Raúl Rocha sumó nuevos hechos el 27 de noviembre. Y es que el gobierno de Guatemala retiró su nombramiento como cónsul honorario en Toluca. La cancillería guatemalteca tomó esta vía tras los reportes de investigaciones en México contra el empresario.

Video: El Mensaje de Fátima Bosch en la ONU: Esto Dijo Sobre la Humanidad

Noticia relacionada: 5 Claves Del Supuesto Fraude en Miss Universo: Papá de Fátima Bosch, Omar Harfouch y Pemex

El 18 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó a la Fiscalía dar informes sobre las supuestas órdenes de aprehensión contra el dueño del concurso. La FGR respondió que actúa bajo el marco de la ley y el debido proceso. Mientras estas indagatorias avanzan, Rocha anunció el traslado de las operaciones de Miss Universo en México a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

En conclusión, lo que debió de ser una celebración para México, por la obtención de una cuarta corona de Miss Universo, se convirtió en un escándalo en el que Fátima Bosch ha sido una de las principales afectadas.

Historias relacionadas:

CH