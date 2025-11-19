¿Por Qué se Celebra el Día del Hombre Hoy 19 de Noviembre 2025? Esta Es la Confusión del Festejo

El Día del Hombre se celebra este 19 de noviembre de 2025, y en caso de que desconozcas el origen de esta fecha, acá en N+ te explicamos por qué se festeja hoy y cuál es la confusión que existe alrededor de la festividad internacional.

El pasado 19 de marzo se celebró el primer Día del Hombre del año, por lo que esta fecha ha provocado dudas en muchas personas que se preguntan qué día se celebra realmente a los esposos, novios, hijos, sobrinos, abuelos, etc.

¿Por qué se celebra el Día del Hombre el 19 de Noviembre?

El Día Internacional del Hombre se celebra cada año el 19 de noviembre por iniciativa del Comité Internacional del Hombre en Trinidad y Tobago en 1999, y posteriormente se extendió a otros países del mundo.

Esta conmemoración tiene como objetivo destacar el rol positivo y las contribuciones del género masculino a la sociedad, abordar temas como la salud y promover la equidad de género, la paz, la no violencia, la equidad y el entendimiento.

Por lo anterior, desde su origen, el Día del Hombre contó con el respaldo de instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Programa Mujeres y Cultura de la Paz de la Unesco.

De igual forma, hace unos años se presentó una iniciativa de ley para que el 19 de noviembre se declare el Día Nacional del Hombre en México para promover la igualdad de género y reconocer las contribuciones de los hombres a la familia, sociedad y país.

¿Por qué hay confusión con la celebración del Día del Hombre?

La confusión de esta festividad surge debido a que existe otro Día del Hombre, que es el 19 de marzo, sin embargo este solo se celebra en algunos países de Latinoamérica como Honduras, Bolivia y Colombia.

Cabe señalar que esta conmemoración se relaciona con temas religiosos, pues el 19 de marzo, la iglesia católica celebra el día de San José de Nazaret, esposo de María y por tanto, padre putativo de Jesús.

Por ello, es importante aclarar que esta festividad solo se festeja en algunos países latinoamericanos, entre los cuales no se encuentra México, a diferencia del Día Internacional del Hombre, que se celebra cada 19 de noviembre en nuestro país y otros lugares del mundo.

