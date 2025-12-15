Posadas por Día en México: ¿Qué se Canta en Cada Una?

Están por iniciar las posadas 2025 en México, una tradición muy mexicana llena de armonía, colorido y sabores. Te decimos que se canta en cada una de ellas.

Las posadas inician mañana, son una novena, es decir, nueve días de preparación para la Navidad. En N+ ya te contamos su origen y la celebración que sustituyeron en México.

La Arquidiócesis de México indicó que las posadas representan la búsqueda de refugio por parte de José y María antes del nacimiento de Jesús, como se relata en la historia bíblica.

Esto es lo que se hace en una posada navideña:

La posada navideña comienza con una procesión que simboliza el viaje de José y María en busca de refugio.

La procesión lleva una imagen de la Virgen María y José, velas y se cantan villancicos.

Se representan los diálogos entre los peregrinos (José y María) y los “dueños de la posada” durante la procesión.

En la procesión, los participantes golpean las puertas de diferentes casas (las “posadas”) pidiendo posada.

Tradicionalmente, los dueños de las casas responden negando refugio al principio, imitando la historia bíblica.

Después de ser “rechazados” en varias posadas, finalmente se les permite entrar en la última posada.

Dentro de la posada, se celebra con oraciones, cánticos y a menudo se comparten alimentos y bebidas.

Las posadas también pueden incluir momentos de reflexión religiosa, oraciones y lecturas de la Biblia que recuerdan el significado de la Navidad.

¿Cómo se pide posada? Esto es lo que se canta

De acuerdo con el diario Desde la Fe, para pedir posada, los participantes permanecen fuera de la casa o lugar donde será la celebración, llevando las imágenes de los Santos Peregrinos.

Cabe destacar que cada día es la misma canción para pedir posada, pero se pueden hacer nueve oraciones para ser leídas en las posadas navideñas. Se recomienda leerlas entre la Letanía y la Petición de Posada y que sea la misma persona que dirigió la procesión quien lo haga.

El intercambio de estrofas continúa hasta llegar al verso final, donde se concede la posada y se abre la puerta para iniciar la celebración.

Esto es lo que se canta para pedir posada:

Letanía para pedir posada navideña afuera (peregrinos)

En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada.

Letanía para pedir Posada navideña adentro (posaderos)

Aquí no es mesón sigan adelante yo no puedo abrir no sea algún tunante.

Canto de los peregrinos (los que cantan afuera)

No sean inhumanos, tennos caridad que el Dios de los cielos se los premiará.

Canto de los posaderos (los que cantan adentro)

Ya se pueden ir, y no molestar porque si me enfado los voy a apalear.

Canto de los peregrinos (los que cantan afuera)

Venimos rendidos desde Nazaret; yo soy carpintero de nombre José.

Canto de los posaderos (los que cantan adentro)

No me importa el nombre déjenme dormir pues ya les he dicho que no voy a abrir.

Canto de los peregrinos (los que cantan afuera)

Posada te pide, amado casero, por solo una noche, la Reina del Cielo.

Canto de los posaderos (los que cantan adentro)

Pues si es una reina quien lo solicita ¿cómo es que de noche anda tan solita?

Canto de los peregrinos (los que cantan afuera)

Mi esposa es María, es Reina del Cielo y Madre va a ser del Divino Verbo.

Canto de los posaderos (los que cantan adentro)

¿Eres tú, José? ¿ Tu esposa es María? Entren peregrinos, no los conocía.

Canto de los peregrinos (los que cantan afuera)

Dios pague señores, su gran caridad y los colme el cielo de felicidad.

Canto de los posaderos (los que cantan adentro)

Dichosa la casa que alberga este día a la Virgen Pura, la hermosa María

Peregrinos y posaderos cantan juntos (mientras se abren las puertas al pedir posada navideña)

Entren Santos Peregrinos, Peregrinos, reciban este rincón, aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón.

Oraciones para hacer durante la posada

Oración para el 16 de diciembre: Primera posada

Dios nos promete un salvador. Señor, mira a tu pueblo aquí reunido y concédenos un corazón abierto y dispuesto para recibir la salvación que nos ofreces a través de tu Hijo Jesucristo, que ha venido a traernos vida, reconciliándonos contigo, y que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén.

Petición: Hoy te pedimos por todas la(s) familia(s) aquí reunida.

Oración para el 17 de diciembre: Segunda posada

Dios escoge a un pueblo. Señor Dios nuestro, ayúdanos a saber construir en el mundo un pueblo según tu corazón, donde reine la justicia, el amor y la fraternidad. Te lo pedimos por tu Hijo, en quien somos tus hijos, Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Petición: Hoy te pedimos por todos los niños de nuestra comunidad.

Oración para el 18 de diciembre: Tercera posada

Jesús, el mesías. Señor, Padre de bondad, concédenos ser hijos tuyos como tu Hijo, que buscó y amó siempre tu voluntad por encima de todas las cosas. Te lo pedimos por Él que es nuestro Señor y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Petición: Hoy te pedimos por todos los jóvenes de nuestra comunidad.

Oración para el 19 de diciembre: Cuarta posada

Dios da esperanza y consuelo. Señor de bondad, tú que nunca te olvidas de tus criaturas aunque ellas se olviden de ti, concédenos la gracia de reconocer el amor inmenso que nos tienes, de que reconociéndote a ti como Padre, descubramos en los demás a nuestros hermanos. Por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro. Amén.

Petición: Hoy te pedimos por todos los ancianos olvidados en nuestra comunidad.

Oración para el 20 de diciembre: Quinta posada

El Señor siempre cumple sus promesas. Oh Dios, que nunca te olvidas de cumplir lo que prometes, haz que, a ejemplo de la Virgen María, estemos siempre atentos a escuchar tu Palabra y a cumplir tu voluntad, a n de que nazca, también en nosotros Jesús, tu Hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Petición: Hoy te pedimos por todas las mujeres de esta comunidad.

Oración para el 21 de diciembre: Sexta posada

Dios nos pone en movimiento. Señor, Dios Padre bueno que nos has mandado amarnos y servirnos mutuamente, haz que, a ejemplo de María, que se apresuró a cruzar las montañas para servir a su prima necesitada, nos dispongamos a recibir a tu Hijo sirviendo a los hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Oración para el 22 de diciembre: Séptima posada

Dios de bondad que suscitaste en José, un hombre justo para ser el padre adoptivo de Jesús, concédenos un corazón siempre abierto a la justicia y a la preocupación por los demás, que alcancemos ser justos como tú mismo eres justo. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.

Petición: Hoy te pedimos por todos los padres de familia de esta comunidad.

Oración para el 23 de diciembre: Octava posada

Dios busca un lugar entre nosotros. Señor, Dios de bondad, que quisiste buscar un lugar en medio de nosotros para poner tu casa, concédenos un corazón abierto y hospitalario, que estemos dispuestos a recibir con alegría a tu Hijo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.

Petición: Hoy te pedimos por todas aquellas personas con las que nos hemos enemistado.

Oración para el 24 de diciembre: Novena y última posada

Dios ha llegado. Señor, hoy ha nacido tu hijo amado para traernos vida. Concédenos la gracia de que permanezca en nuestro corazón y en nuestros hogares, donde será siempre bienvenido y albergado. Te lo pedimos por tu Hijo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.

Petición: Hoy te pedimos por la unión en Jesucristo de la(s) familia(s) aquí reunida.

