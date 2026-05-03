Revelan Qué Dijo la Suegra de Carolina Flores al ser Detenida y Lugar Exacto Donde Se Escondía

Erika María N., de 63 años, presunta responsable del asesinato de su nuera Carolina Flores, exreina de belleza de Baja California, fue detenida en Venezuela este 30 de abril, tras trece días de permanecer prófuga.

De acuerdo con la información del caso, al momento de su captura la mujer se negó a ser detenida y cuestionó a las autoridades. Aseguró que no podían arrestarla porque se encontraba en otro país y sostuvo que no había cometido el delito. Insistió en que no tenían autoridad para detenerla por un crimen que, según ella, no había cometido.

Ante su negativa, fue detenida inicialmente por desacato a la autoridad, una figura que permite mantener bajo custodia a una persona por un periodo limitado mientras se formalizan cargos. Durante ese lapso llegó la ficha roja de Interpol, lo que permitió proceder en su contra por el delito de homicidio.

"Me Hizo Enojar": Suegra Disparó a Carolina Flores, Exreina de Belleza, en CDMX

La mujer fue localizada en una vivienda que habría alquilado a través de una plataforma digital en la urbanización El Cigarral, en el municipio El Hatillo, en Caracas, Venezuela, donde permanecía oculta tras haber huido de México.

El feminicidio ocurrió el 15 de abril, cuando Carolina Flores fue asesinada con un arma calibre nueve milímetros. De acuerdo con los datos disponibles, recibió seis disparos presuntamente realizados por su suegra, en su departamento en Polanco, en la Ciudad de México.

Ruta de escape

Un día después del asesinato, la presunta culpable salió de México rumbo a Venezuela, adonde ingresó por Panamá. Ese mismo lapso coincide con el tiempo que tardó el esposo de la víctima, Alejandro, en acudir a la fiscalía para presentar la denuncia, lo que ha generado señalamientos, aunque no se le considera formalmente como cómplice.

Así Fue Detención de Érika María ‘N’ en Venezuela por el Feminicidio de Carolina Flores

Según se ha informado, cuando el hijo descubrió el cuerpo de su esposa, confrontó a su madre y le dijo: “estás loca, qué hiciste, la mataste”, a lo que ella respondió: “sí, porque me hizo enojar”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México notificó a autoridades venezolanas sobre la posible llegada de la mujer y solicitó su detención preventiva en tanto se integraban los cargos por el asesinato.

La captura se realizó el 30 de abril por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en coordinación con Interpol y autoridades de México y Venezuela, luego de que permaneciera prófuga durante 13 días.

Actualmente, Erika María se encuentra detenida en instalaciones de Interpol en Caracas, en espera de que se completen los trámites diplomáticos correspondientes para su extradición a México, donde enfrentará el proceso judicial por el asesinato de Carolina Flores.

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