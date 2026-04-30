Amiga de Carolina Flores, Exreina de Belleza Recuerda Cómo Era Tras Detención de Erika María “N”

Tras la detención en Venezuela de Erika María “N”, señalada como presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza, amigos de la joven originaria de Ensenada manifestaron su exigencia de justicia y pidieron que el caso no quede impune.

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La captura ocurrió luego de una búsqueda internacional y actualmente la mujer permanece bajo custodia de autoridades venezolanas mientras se realizan los trámites para su extradición a México, donde enfrentará el proceso legal correspondiente.

Amiga de Carolina Flores, exreina de belleza, habla de cómo era como persona.

El caso ha generado reacciones entre personas cercanas a la víctima, quienes han compartido su postura tras confirmarse la detención. Juliana Cortez, amiga de Carolina desde hace casi una década, recordó a la joven como una persona alegre, empática y cercana, destacando su forma de convivir y su carácter bromista.

De acuerdo con su testimonio, recientemente ambas habían coincidido en la Ciudad de México, en lo que describió como la última ocasión en que compartieron tiempo juntas. La joven señaló que Carolina era una persona sencilla y con una actitud positiva, cualidades que, dijo, la definían en su entorno personal.

Juliana expresó que espera que las autoridades lleven el caso hasta sus últimas consecuencias, solicitando que se imponga una condena firme y que se agoten todas las líneas de investigación relacionadas con el feminicidio.

¿Qué se sabe de Erika María “N”, mujer acusada del feminicidio de Carolina Flores?

Actualmente, Erika María “N” permanece bajo resguardo en Venezuela, mientras las autoridades de ambos países llevan a cabo las gestiones necesarias para formalizar su traslado y puesta a disposición ante instancias judiciales mexicanas.

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El caso continúa en proceso y se mantiene a la espera de las acciones legales que definan la situación jurídica de la detenida, en medio de las demandas de justicia por parte del entorno cercano de la víctima.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP