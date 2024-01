¿Qué le Pasó al Hijo de Julio César Chávez? Esto Se Sabe del Escándalo del 'Jr'

El 2024 empezó duró para algunas personas. Por ejemplo, mucha gente se pregunta qué le pasó al hijo de Julio César Chávez, el "Jr", pues durante una transmisión en vivo de Instagram protagonizó un escándalo, que dejó mal parado a su padre. Por esa razón, acá te decimos todo lo que ocurrió al respecto.

Recientemente, el hijo de la leyenda aseguró que se siente listo para volver al boxeo profesional. Negó tener problemas de adicción, pese a que en el pasado tuvo que ser anexado por su familia.

La polémica se suscitó debido a que el "Jr" arremetió contra su padre. Primero lo llamo "basura" y después le pidió a las autoridades que meterian a la cárcel al Gran Campeón Mexicano por golpear a su madre Amalia Carrasco.

Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá... Mi papá la golpeaba, la humilló, la hizo pedazos, está traumada, ya no puede hacer nada, quedó para toda la vida dañada por él, por eso me está dañando a mi, pinche abusón.

El hijo de El César el boxeo comentó que busca poner una orden de restricción contra su papá, para que no se le acerque, pues afirma que lo quiere matar.

Me quieren matar. Me va a matar mi papá, mi papá me está matando, me quieren mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte. Los van a meter al bote a todos.