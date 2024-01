Julio César Chávez Jr. Explota Contra su Padre: '¡Es una Basura!'

Julio César Chávez Jr. volvió a ponerse en el centro de la polémica pues arremetió duro contra su padre en una transmisión en vivo de Instagram, donde, entre otras cosas, lo tachó de "basura" y acusó de que "me quiere matar".

Julito habló fuerte durante dicha transmisión y aseguró que en los últimos años ha tratado de alejarse de su padre Julio César Chávez, pero este no lo deja en paz, y recordó cuando golpeaba a su madre, Amalia Carrasco.

Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz. Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo que es eso sin ver a mis hijos. Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca. Mi papá la golpeaba, la humilló, la hizo pedazos, está traumada, ya no puede hacer nada, quedó para toda la vida dañada por él, por eso me está dañando a mi, pinche abusón.

Dijo que quiere poner una orden de restricción contra su padre, 'El Gran Campeón Mexicano' para que no se le pueda acercar pues afirma que lo quiere envenenar y matar.

Me quieren matar. Me va a matar mi papá, mi papá me está matando, me quieren mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte. Los van a meter al bote a todos.

Julio César Chávez responde

Luego de que las declaraciones de Chávez Jr. se hicieran virales, su padre Julio César Chávez compartió un video para desear felices fiestas de fin de año, pero también pedirle a su hijo que ya "deje de decir pendejadas".

Respecto a mi hijo Julio, la verdad sigue ofendiendo a su esposa y a mí, y todas las pendejadas que dice. Mucha gente me pregunta por qué no lo ayudo. Las leyes en Estados Unidos son muy diferentes, y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro.

