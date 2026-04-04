¿Quién Es Lord Palomera? Hombre se Vuelve Viral Tras Pelear en Cine por Figura de Yoshi

Un hombre se ha vuelto viral durante las últimas horas. Usuarios de internet han reaccionado y compartido su respuesta ante la negativa de empleados de una cadena de cines de venderle una figura de plástico de Yoshi, el personaje de 'Super Mario Galaxy: La Película'. Este sujeto ya ha sido bautizado como "Lord Palomera".

Luego del estreno de la nueva película de la saga basada en el videojuego de Nintendo, han sido diversas las reacciones, pues se trata de uno de los títulos más esperados en la pantalla grande este año.

Entre las diferentes campañas y promociones lanzadas alrededor de la cinta, se encuentra la venta exclusiva de la figura de plástico para depositar las tradicionales palomitas de maíz. Dicha palomera causó el conflicto y la molestia de un hombre.

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¿Quién es Lord Palomera?

A través de redes sociales ha sido compartido el video en el que se puede observar a este hombre, de aproximadamente 30 años, discutir con personal de un complejo cinematográfico, que se niega a venderle una palomera, ya que, según le indican, no cuenta con los requisitos para participar en esta dinámica.

En la grabación se puede observar al sujeto alterado, gritando a diferentes personas del equipo del cine, mientras los graba y los amenaza con demandarlos. Él asegura que le deben vender la palomera, pues era un día de una "venta general".

Sin embargo, uno de los empleados le comenta que esa información es incorrecta y le pide si le puede mostrar su fuente con la que asegura que no necesitaba una membresía especial para la venta, como indicaban los términos y condiciones. A esto, respondió que lo leyó en un "artículo de un medio mexicano", el cual tampoco enseñó al personal.

Por el contrario, comenzó a arrancar hojas del mostrador y persiguió a diferentes empleados para grabarlos y amedrentarlos con una demanda. A la par, el hombre acusaba discriminación y que el personal "infringía la ley".

Posteriormente, se puede apreciar en la grabación que el hombre fue detenido, en medio de gritos, en instalaciones del Metro de la Ciudad de México, aunque hasta el momento se desconoce si por causas relacionadas con el incidente de la palomera de Yoshi.

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