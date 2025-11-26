¿Quién es Raúl Rocha? Dueño de Miss Universo con Señalamientos sobre el Triunfo de Fátima Bosch

Raúl Rocha Cantú, ha captado la atención en los últimos días por Miss Universo y contratos con Pemex. Hoy la Fiscalía General de la República informó que se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal, "continuar y ahondar en esta investigación". Identificado como Raúl "R". En un breve comunicado informó:

La situación jurídica de dicho individuo se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza

¿Quién es Raúl "R", dueño de Miss Universo?

Es un empresario originario de Monterrey, Nuevo León, que actualmente ocupa la presidencia de Miss Universe Organization. Su trayectoria empresarial se ha desarrollado en múltiples sectores industriales a través de su holding corporativo denominado Legacy Holding.

Según la biografía oficial publicada en el sitio corporativo de Legacy Holding, Raúl "R" se graduó de la Licenciatura en Administración de Empresas a los 19 años de edad.

La misma fuente indica que asumió el cargo de Director General de la empresa CYMSA (Fundición Maquinados y Metales S.A. de C.V.), donde habría logrado posicionarla como empresa líder en el sector industrial antes de cumplir 21 años.

Posteriormente, incursionó en la industria de restaurantes y entretenimiento, desarrollando un grupo de 29 establecimientos, según la información corporativa.

Biografía omite su relación con el Casino Royale

La biografía oficial publicada en el sitio corporativo de Legacy Holding no menciona la operación del casino Royale, establecimiento vinculado a CYMSA Corporation según documentos gubernamentales.

Un Punto de Acuerdo presentado por el entonces diputado Jorge Álvarez Máynez ante la Cámara de Diputados en agosto de 2016, disponible en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, establece que el casino Royale fue escenario de un ataque incendiario el 25 de agosto de 2011 que dejó 52 personas fallecidas.

El documento legislativo indica textualmente que las investigaciones determinaron que el centro de apuestas era operado por las personas morales Cymsa Corporation y Atracciones y Emociones Vallarta, SA de CV en sociedad, con permisos irregulares del Municipio de Monterrey. El mismo documento señala que la empresa operaba de forma irregular, ya que sus permisos no cumplían con las normas administrativas en materia de juegos y sorteos supervisadas por la Secretaría de Gobernación.

El documento del Sistema de Información Legislativa también registra que el Congreso de Nuevo León creó en octubre de 2011 una Comisión de la Verdad para investigar las responsabilidades en la autorización de la operación del casino, citando a comparecer a funcionarios de diversos niveles. Sin embargo, el documento señala que no se dictó sanción alguna contra ningún funcionario.

La biografía corporativa oficial de Raúl "R" describe su participación en CYMSA únicamente en términos de liderazgo en el sector industrial, sin hacer referencia alguna a la operación de establecimientos de juego con apuesta o al casino Royale específicamente.

Legacy Holding

Para consolidar sus operaciones bajo una visión patrimonial y de continuidad familiar, Raúl "R" fundó Legacy Holding, compañía que según su sitio web oficial concentra las operaciones corporativas de sus diversas empresas.

El holding registra aproximadamente 10,000 empleados en el país, participación en más de 15 industrias diferentes y presencia en 5 mercados internacionales, de acuerdo con datos corporativos.

Adquisición de Miss Universe Organization

En enero de 2024, Legacy Holding Group USA Inc. adquirió una participación del 50% en la propiedad de Miss Universe Organization, según información publicada en el sitio oficial de Miss Universe. La transacción se realizó mediante la compra de acciones de JKN Legacy Inc., entidad propietaria del certamen, a la compañía tailandesa JKN Global Group Pcl.

Un comunicado publicado en missuniverse.com confirma que Raúl "R" ya poseía previamente los derechos de copyright de Miss Universe México antes de esta adquisición.

La página oficial "About" de Miss Universe Organization lista a Raúl "R" como Presidente de la organización, cargo desde el cual ejerce funciones de liderazgo corporativo.

Esto dijo Raúl "R" sobre Miss Universo

En un comunicado de octubre de 2025 sobre broadcasters del certamen, publicado en el sitio de Miss Universe, Rocha Cantú declaró:

Estamos encantados de continuar nuestra asociación con ABS-CBN Corporation, un nombre confiable en la industria de medios en Filipinas, y dar la bienvenida a AIS PLAY como nuestro nuevo socio en Tailandia

El comunicado del 29 de octubre de 2025 sobre el nombramiento del nuevo CEO establece:

Bajo el liderazgo del Presidente de la Miss Universe Organization, Sr. Raúl Rocha, MUO continuará construyendo sobre su visión compartida de excelencia global y unidad

Cónsul Honorario de la República de Guatemala

El Diario Oficial de la Federación (DOF), órgano oficial del Gobierno de México, publicó en diciembre de 2022 el Exequátur número cuatro expedido a favor de Raúl "R" para ejercer funciones de Cónsul Honorario de la República de Guatemala en la Ciudad de Toluca, con circunscripción consular en el municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de México.

El documento, fechado el 23 de junio de 2022, fue firmado por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador y refrendado por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubon, registrado bajo el número cuatro a fojas cuarenta y dos del libro correspondiente.

Según la biografía de Legacy Holding, las funciones consulares incluyen el fortalecimiento de lazos económicos entre México y Guatemala, así como apoyo a nacionales guatemaltecos en territorio mexicano.

