Rituales de Año Nuevo 2026: Esto Hacen los Mexicanos para Tener Abundancia, Amor y Dinero

Los rituales para recibir el Año Nuevo 2026 han empezado y se realizan conforme a las tradiciones y creencias de cada persona. Esto es lo que hacen miles de mexicanos para tener abundancia, prosperidad, amor y dinero.

Edna Colín Ulloa, consumidora, acude cada año a comprar veladoras para la abundancia, es una tradición en su familia.

Cada año venimos a comprar las veladoras de nuestros familiares porque nosotros sabemos que cuando la regalan trae más abundancia. Buscamos aferrarnos a una tradición para que nos traiga buena suerte en el año".

Este año, el señor Javier Sánchez se suma a los rituales para tener abundancia en el Año Nuevo 2026.

Venimos a comprar una velita para la abundancia, la prosperidad, para abrir caminos, todo eso…No (lo había comprado antes), ahorita la vimos que la vendían y le preguntamos a la señora y la recomendó, vamos a probar a ver qué tal.

Rituales y amuletos en mercados

En algunos mercados venden todo tipo de artículos que, según las creencias, quitan malas energías y atrae abundancia de dinero, negocios, amor y alimentos.

Anahí, comerciante, recomendó la semilla de la abundancia y las 12 velas, que se prenden una cada inicio de mes.

Tenemos esta que es la semilla de la abundancia, esa es tradicional, esa se ponen un platito en su casa en su mesa con de 7 a 9 monedas y tenemos las veladoras tradicionales que son las uvas, estas son aromáticas, estas también se prenden cada día primero de cada mes”.

Para Ángeles, compradora, las semillas representan “prosperidad, luz, energía positiva para el hogar".

Así la gente lleva veladoras, semillas, mazorcas y hierbas para hacerse limpias de fin de año y comenzar bien el 2026.

Karina Witch, vende veladoras y hace limpias en el mercado de Sonora, explicó que estos rituales abren camino y quitan la mala energía.

Vienen ya las 12 veladoras ya preparadas con su oración de la divina providencia, estas se prenden el día 31 a las 12 de la noche. Hacemos limpias especiales con el cuenco, con el tambor, con la campana, con incienso, con hierbas. La limpia se te abre camino sobre todo se te quita como la mala energía. Hay de todos precios, la más sencilla 350.

También venden amuletos de los animales del calendario chino que este año toca al caballo, junto con semillas de la abundancia.

Por otro lado, los tradicionales calzones para que abunden el dinero (color amarillo) y el amor (color rojo) en este 2026, también ya están a la venta.

Así este 31 de enero 2025, quienes quieran continuar la tradición usarán el color rojo o amarillo, de acuerdo con sus intereses personales.

