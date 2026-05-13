Vecinos Reportan Cierre Temporal de los Viveros de Coyoacán; Esto Es lo Que Sabemos

Los vecinos y usuarios de redes sociales han denunciado el aparente cierre de los Viveros Coyoacán, de manera indefinida, en la Ciudad de México, luego de aparecer un letrero en uno de los accesos, este miércoles 13 de mayo de 2026.

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De acuerdo con los internautas, solo se notificó que los Viveros de Coyoacán permanecerán cerrados hasta nuevo aviso “por cuestiones de saneamiento”. Esto ocurre ante las lluvias torrenciales que ocasionaron que se desbordara el río Magdalena, que pasa en los viveros de Coyoacán.

Video. Deforestacion en los Viveros de Coyoacan CDMX Problematica y Denuncia Vecinal

Al respecto, la página de Facebook Amigos de los Viveros A.C. consideró que dicho cierre de este pulmón de la CDMX, que es usado para actividades recreativas y deportivas por corredores, “dependerá de los factores climáticos y de que las autoridades consideren seguro que podamos ingresar a las instalaciones”, aseguraron en un mensaje.

De acuerdo con los internautas, solo se notificó que los Viveros de Coyoacán permanecerán cerrados hasta nuevo aviso “por cuestiones de saneamiento”.

¿Qué se sabe del cierre indefinido de los Viveros de Coyoacán?

Los Viveros de Coyoacán permanecen cerrados de manera indefinida por disposición de su administración y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de acuerdo a una hoja colocada en un acceso.

¿Quiénes no pueden acceder a los Viveros de Coyoacán?

Los Viveros de Coyoacán están cerrados por completo al público y deportistas hasta nuevo aviso; la administración colocó avisos físicos indicando que el motivo responde a "cuestiones de saneamiento".

Hasta el momento no existe un pronunciamiento de dependencias oficiales, porque no han emitido comunicados detallados sobre la fecha exacta de reapertura, causas o el plan de trabajo.

Vecinos explican qué habría originado el cierre de los Vivieros de Coyoacán

Los vecinos de la zona han expresado que dicho pulmón de la CDMX enfrenta un brote de plagas que requiere atención urgente.

Usuarios en redes sociales asocian el cierre preventivo con las fuertes lluvias en días pasados en la CDMX.

Controversias vecinales por la instalación de puestos de comida y causó denuncias por maltrato a las áreas verdes.

¿Qué son los Viveros de Coyoacán?

Los Viveros de Coyoacán son un Parque Nacional administrado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en donde se realiza la producción de planta cuyo objetivo es la donación de árboles para reforestar toda la zona conurbada de la CDMX.

En 1907 fue fundado, siendo el primer vivero forestal mexicano.

Actualmente, el Parque está bajo la jurisdicción de la SEMARNAT. Los Viveros son uno de los pocos espacios públicos donde tienen lugar diversas actividades familiares.

¿Dónde se localizan los Viveros de Coyoacán?

Los Viveros de Coyoacán son un parque de 39 hectáreas localizado en el extremo oeste de la alcaldía del mismo nombre y su uso habitual es para correr y hacer ejercicio.

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Con información de N+

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