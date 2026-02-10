Bloqueo en Parque Lira Cumple 24 Horas: Alternativas Viales por Protesta Hoy en CDMX

¡Toma precauciones! Por segundo día consecutivo, un grupo de personas mantiene un bloqueo en la avenida Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

Aquí te decimos la zona exacta del bloqueo, que ya cumplió 24 horas, así como las alternativas viales para que evites afectaciones en tus traslados en esta zona de la capital mexicana.

¿Dónde es el bloqueo?

La manifestación se realiza en Parque Lira al cruce con Eje 4, lo que ha ocasionado afectaciones al tránsito desde el Viaducto Miguel Alemán hasta la avenida Constituyentes.

Se trata de una protesta de vecinos de colonias como San Miguel Chapultepec, Ampliación Daniel Garza y Tacubaya, entre otras.

Los pobladores iniciaron el bloqueo porque acusaron que se está privatizando el parque público, que lleva más de 50 años libre para todos los habitantes, por lo que pidieron atención de la autoridad local.

En la zona, los manifestantes colocaron pancartas, sillas, maceteros e incluso una tienda de campaña para pernoctar en el punto.

Alternativas viales

En redes sociales, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina advirtió que permanece cerrada la circulación en Parque Lira, a partir de calle Gobernador General José Morán, así como de Gobernador Agustín Vicente Eguia, desde Gobernador Rafael Rebollar.

Ante ello, sugirió utilizar alternativas viales como:

Anillo Periférico

Circuito Interior

Avenida Constituyentes

#PrecauciónVial | Permanece cerrada la circulación por manifestantes en Av. Parque Lira a partir de calle Gobernador General José Morán, así como de Gobernador Agustín Vicente Eguia desde Gobernador Rafael Rebollar, alcaldía Miguel Hidalgo. #AlternativaVial Anillo Periférico,… pic.twitter.com/0DxugOzENj — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 10, 2026

