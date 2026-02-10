Bloqueo en Parque Lira Cumple 24 Horas: Alternativas Viales por Protesta Hoy en CDMX
N+
Por segundo día consecutivo, un grupo de personas realiza una protesta en la avenida Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo
COMPARTE:
¡Toma precauciones! Por segundo día consecutivo, un grupo de personas mantiene un bloqueo en la avenida Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).
Aquí te decimos la zona exacta del bloqueo, que ya cumplió 24 horas, así como las alternativas viales para que evites afectaciones en tus traslados en esta zona de la capital mexicana.
Noticia relacionada: Marchas HOY 10 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
¿Dónde es el bloqueo?
La manifestación se realiza en Parque Lira al cruce con Eje 4, lo que ha ocasionado afectaciones al tránsito desde el Viaducto Miguel Alemán hasta la avenida Constituyentes.
Se trata de una protesta de vecinos de colonias como San Miguel Chapultepec, Ampliación Daniel Garza y Tacubaya, entre otras.
Los pobladores iniciaron el bloqueo porque acusaron que se está privatizando el parque público, que lleva más de 50 años libre para todos los habitantes, por lo que pidieron atención de la autoridad local.
En la zona, los manifestantes colocaron pancartas, sillas, maceteros e incluso una tienda de campaña para pernoctar en el punto.
Video relacionado: Bloqueo en la Miguel Hidalgo: Vecinos Denuncian Privatización del Parque Lira
Alternativas viales
En redes sociales, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina advirtió que permanece cerrada la circulación en Parque Lira, a partir de calle Gobernador General José Morán, así como de Gobernador Agustín Vicente Eguia, desde Gobernador Rafael Rebollar.
Ante ello, sugirió utilizar alternativas viales como:
- Anillo Periférico
- Circuito Interior
- Avenida Constituyentes
#PrecauciónVial | Permanece cerrada la circulación por manifestantes en Av. Parque Lira a partir de calle Gobernador General José Morán, así como de Gobernador Agustín Vicente Eguia desde Gobernador Rafael Rebollar, alcaldía Miguel Hidalgo. #AlternativaVial Anillo Periférico,… pic.twitter.com/0DxugOzENj— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 10, 2026
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Así Son los 'Perros Robot' que Cuidarán el Mundial en Nuevo León: ¿Cuánto Costaron?
- Australia Analiza "Medidas Urgentes" Contra Roblox por Exponer Violencia a Menores
- Nueva Moneda de 10 Pesos en México: Así Serán las Piezas en 2026
Con información de N+.
spb