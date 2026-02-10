Marchas HOY 10 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 10 de febrero de 2026.

Las autoridades capitalinas esperan 4 concentraciones, 2 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 7 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 Horas. El Frente Nacional por las 40 Horas se concentrarán en el Senado de la República en Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, en contra de la reforma que se encuentra en proceso de aprobación en el Senado.

Cuauhtémoc

11:00 Horas. La Sociedad Unida por México en Acción, A.C. se reunirá en Dirección General de Patrimonio Inmobiliario en Av. Ribera de San Cosme No. 75, Col. Santa María la Ribera.

Solicitan el avaluó de predios ubicados en diferentes alcaldías

Cuauhtémoc

Durante el día. La Sección 34 del Estado de Zacatecas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará en la Secretaría de Educación Pública en República de Argentina No. 28, Col. Centro Histórico.

Sostendrán una mesa tripartita con autoridades de la Secretaría de Educación Pública, la Autoridad Educativa del Estado de Zacatecas y representantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Rodadas ciclistas

Gustavo A. Madero

20:30 Horas. “Iguana Rollers” rodarán del Parque del Mestizaje, en Prolongación Misterios s/n, Col. Santa Isabel Tola con destino a Indios Verdes.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 10 de febrero de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

