Video | Mujer Agrede con Insultos Racistas a Mexicana en Disneyland, California

Un nuevo caso de racismo en Estados Unidos en contra de una mujer mexicana fue denunciado a través de redes sociales.

En el video que se grabó en Disneyland, California, da cuenta de cómo una joven realiza una serie de comentarios discriminatorios hacia una persona que hablaba en español en las instalaciones del famoso parque de diversiones.

El incómodo momento fue grabado por la afectada, causando una ola de indignación entre los usuarios de redes por la escena.

En el material, se observa cómo la agresora espera en el baño a su acompañante que usa una silla de ruedas. Después, voltea hacia la víctima de racismo y le recuerda que en Estados Unidos se habla inglés.

Tiempo después, la joven agresora expresa que odia a los mexicanos y resalta que es de raza blanca al igual que todos sus familiares.

Esto es América, y tú no hablas español en América, un país angloparlante. Soy americana y soy blanca y toda mi gente es de aquí. No me importa, odio a los mexicanos y es verdad