Citas de Visa Canceladas el Lunes 23 de Febrero en Tijuana Serán Reprogramadas; Esto se Sabe

Tras los incidentes violentos ocurridos en Baja California el pasado fin de semana y la cancelación de actividades en los edificios gubernamentales de Estados Unidos en Tijuana, el cónsul norteamericano en la ciudad, Christopher Teal, informó que las citas para trámites de visado se normalizarán lo más pronto posible. La suspensión del lunes obligó a reagendar las atenciones programadas para ese día.

El funcionario explicó que actualmente el ritmo de atención en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y en el consulado es de aproximadamente mil personas diarias que realizan su trámite de visa. A pesar de la interrupción temporal de actividades, el servicio continúa operando con ese volumen de solicitantes.

La reprogramación de citas para obtener la visa en Tijuana llegará por correo.

De acuerdo con lo señalado, las citas que fueron canceladas el pasado lunes ya están siendo reorganizadas, con el objetivo de evitar mayores retrasos en los procesos. Las personas afectadas deberán permanecer atentas a la información que reciban en sus correos electrónicos, donde se les notificará sobre la reprogramación correspondiente.

El anuncio se da luego de que, como medida preventiva, se cancelaran actividades en los edificios gubernamentales estadounidenses en Tijuana tras los hechos violentos registrados en la entidad. Esa decisión impactó directamente en la agenda de entrevistas y trámites consulares programados para ese día.

¿Hasta cuándo se regularizarán las citas para la visa en Tijuana?

Christopher Teal indicó que se buscará que, a más tardar el 28 de febrero, las citas estén al corriente y el servicio opere con normalidad. La meta planteada es absorber el rezago generado por la suspensión y mantener el flujo habitual de atención diaria en el CAS y el consulado.

Mientras tanto, el consulado continúa atendiendo a cerca de mil personas por día, conforme al ritmo actual de operación. La recomendación para quienes tenían cita el lunes es revisar constantemente sus correos electrónicos para conocer la nueva fecha asignada.

