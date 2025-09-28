Colectivos de Búsqueda de Mexicali Confirman Hallazgo de Restos Óseos en SLRC

Colectivos de búsqueda de Mexicali y San Luis Río Colorado regresaron al desierto sonorense el pasado viernes 26 de septiembre, donde previamente habían identificado seis puntos de interés relacionados con posibles inhumaciones clandestinas.

Con apoyo de un dron, en uno de esos sitios se confirmó la presencia de restos óseos, entre ellos huesos de manos y de pie, lo que correspondería a una exhumación parcial en la zona desértica ubicada al sur de la calle 26.

Señales de presunta alteración en el lugar

Integrantes de la Célula de Búsqueda y del colectivo “Buscando en San Luis RC” denunciaron que, en varios puntos, se encontraron señales de alteración previa, lo que hace suponer que alguien retiró restos humanos antes de su llegada.

Los trabajos de exploración continuarán en la zona con la esperanza de devolver identidad y justicia a las personas desaparecidas, así como paz a sus familias.

