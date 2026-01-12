Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo: ¿Cómo Está la Línea Hoy 12 de Enero?
|
N+
-
Consulta el tiempo de cruce de las garitas de Tijuana hoy 12 de enero
COMPARTE:
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 12 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Te podría interesar: Sujetos Armados Atacan Bar en Tijuana y Dejan Un Herido; Esto se Sabe
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 50 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 20 minutos | 9 líneas
- Ready Lane (autos): 50 minutos | 4 líneas
- Peatonal normal: 30 hora | 17 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 5 minutos | 4 líneas
- Ready Lane: 1 minuto | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora | 2 líneas
- Sentri (autos): 20 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora | 2 líneas
- Peatonal normal: 30 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Historias recomendadas: