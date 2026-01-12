Inicio Tijuana Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo: ¿Cómo Está la Línea Hoy 12 de Enero?

Consulta el tiempo de cruce de las garitas de Tijuana hoy 12 de enero

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 12 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 50 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 20 minutos | 9 líneas
  • Ready Lane (autos): 50 minutos | 4 líneas
  • Peatonal normal:  30 hora | 17 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 5 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 1 minuto | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora | 2 líneas
  • Sentri (autos): 20 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora | 2 líneas
  • Peatonal normal:  30 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

