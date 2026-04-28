Reporte de Garitas Mexicali Hoy 28 de Abril del 2026: Actualización de Filas y Tiempos
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 28 de abril
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este martes 28 de abril presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 25 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 25 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 1 hora 30 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 3 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora 30 minutos | 1 línea abierta
- Carril Norma peatonal: 30 minutos | 3 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 30 minutos | 3 líneas abierta
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
