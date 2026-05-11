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Reporte de Garitas Tijuana Hoy 11 de Mayo del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 11 de mayo

Reporte de Garitas Tijuana

Reporte de Garitas Tijuana Hoy 11 de Mayo del 2026: Actualización de Filas y Tiempos | Foto: N+

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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 11 de mayo, presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

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Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 2 hora 40 minutos | 5 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 30 minutos | 15 líneas
  • Ready Lane (autos): 2 hora 40 minutos | 5 líneas
  • Peatonal Normal: 1 hora | 20 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 3 líneas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 2 líneas
  • Ready Lane (autos):  1 hora 40 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  1 hora | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

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