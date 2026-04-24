Reporte de Garitas Tijuana Hoy 24 de Abril del 2026: Actualización de Filas y Tiempos
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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 24 de abril
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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este viernes 24 de abril presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
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Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 hora 50 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 20 minutos | 14 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 50 minutos | 4 líneas
- Peatonal Normal: 1 hora | 18 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 45 minutos| 5 líneas
- Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 2 hora 50 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 20 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 2 hora 50 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 45 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
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APG