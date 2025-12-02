Detienen a Hombre por Posesión de Droga y Presunto Abuso en Tijuana; Esto se Sabe
El detenido tenía en una bolsa del pantalón un envoltorio de plástico que contenía 17 bolsitas tipo ziploc con sustancias ilícitas
Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre en la colonia Insurgentes, del municipio de Tijuana, luego de que arrojara un objeto al suelo al notar la presencia policial durante un recorrido de vigilancia, conducta que infringía el Bando de Policía y Gobierno.
Detenido contaba con denuncia por abuso
Al intervenirlo y solicitar autorización para una revisión precautoria, los oficiales localizaron en la bolsa frontal derecha del pantalón un envoltorio de plástico que contenía 17 bolsitas tipo ziploc con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana.
El individuo, identificado como Daniel “N”, de 27 años, fue informado del motivo de su detención y de sus derechos como persona asegurada, para posteriormente ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la Unidad Especializada en Narcomenudeo.
- Durante la verificación de datos, el detenido resultó señalado por presunto abuso sexual. Minutos después, un ciudadano acudió al lugar para denunciar que el sujeto había intentado agredir a su hija de 18 años.
Personal del área de Delitos Sexuales de la Fiscalía confirmó que el hombre contaba con una carpeta de seguimiento y que se encontraba en proceso una solicitud de orden de aprehensión por este delito.
