Así Están las Garitas de Tijuana Hoy: Filas y Tiempos para Cruzar

Actualización en tiempo real de los tiempos de cruce en las garitas de Tijuana.

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este viernes 16 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 5 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 5 líneas
  • Peatonal normal: 30 minutos | 18 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 1 hora 10 minutos | 5 líneas
  • Ready Lane: 5 minuto | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 45 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos): 45 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  30 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

