Marcha 8M 2026 en Tijuana: ¿Cuál Es el Horario y Punto de Reunión para la Movilización?
N+
Colectivas feministas convocaron a marchar por el 8M en Tijuana, conoce los detalles
COMPARTE:
El Frente Feminista de Tijuana convocó a la ciudadanía a participar en la movilización por el Día Internacional de la Mujer este próximo 8 de marzo, con el objetivo de visibilizar las violencias que enfrentan las mujeres en la región.
A través de un pronunciamiento, el colectivo, integrado por distintas agrupaciones feministas con presencia en diversos territorios, llamó a salir a las calles “por las que ya no están, por las que seguimos resistiendo y por las que vienen detrás”.
Las organizadoras señalaron que la marcha surge ante la falta de respuestas y el retraso en el acceso a la justicia, además de la persistencia de la violencia contra las mujeres en la frontera.
Nota relacionada: 8M en Baja California: ¿Dónde y a Qué Hora Serán las Marchas en Tijuana, Mexicali y Ensenada?
¿Dónde es el punto de encuentro en Tijuana?
De acuerdo con la convocatoria, el punto de encuentro será la Glorieta Las Tijeras a la 1:00 de la tarde, mientras que el contingente tiene previsto iniciar la marcha a las 3:00 p.m.
El Frente Feminista reiteró que la movilización se realiza desde la memoria, la indignación y la exigencia de justicia para las víctimas de violencia de género.
Recomendaciones durante la marchas
Ante la convocatoria a estas movilizaciones del 8M, se recomienda a las participantes tomar precauciones para su seguridad:
- Asistir acompañadas de amigas, hermanas o familiares.
- Llevar el celular con batería suficiente o una pila portátil.
- Portar agua, snacks y bloqueador solar, aunque el clima sea frío.
- Llevar identificación y compartir ubicación en tiempo real con alguien de confianza.
- No separarse de los contingentes durante la marcha.
Historias recomendadas:
- Detienen a Hombre con Subametralladora Durante Patrullaje en La Rinconada, Tijuana
- Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy 2 de Marzo: Así Están las Garitas
-
Menores Enfrentan Procesos por Delitos Graves en Baja California; ¿Cómo se les Sanciona?
APG