Marcha 8M 2026 en Tijuana: ¿Cuál Es el Horario y Punto de Reunión para la Movilización?

El Frente Feminista de Tijuana convocó a la ciudadanía a participar en la movilización por el Día Internacional de la Mujer este próximo 8 de marzo, con el objetivo de visibilizar las violencias que enfrentan las mujeres en la región.

A través de un pronunciamiento, el colectivo, integrado por distintas agrupaciones feministas con presencia en diversos territorios, llamó a salir a las calles “por las que ya no están, por las que seguimos resistiendo y por las que vienen detrás”.

Las organizadoras señalaron que la marcha surge ante la falta de respuestas y el retraso en el acceso a la justicia, además de la persistencia de la violencia contra las mujeres en la frontera.

Nota relacionada: 8M en Baja California: ¿Dónde y a Qué Hora Serán las Marchas en Tijuana, Mexicali y Ensenada?

¿Dónde es el punto de encuentro en Tijuana?

De acuerdo con la convocatoria, el punto de encuentro será la Glorieta Las Tijeras a la 1:00 de la tarde, mientras que el contingente tiene previsto iniciar la marcha a las 3:00 p.m.

El Frente Feminista reiteró que la movilización se realiza desde la memoria, la indignación y la exigencia de justicia para las víctimas de violencia de género.

Recomendaciones durante la marchas

Ante la convocatoria a estas movilizaciones del 8M, se recomienda a las participantes tomar precauciones para su seguridad:

Asistir acompañadas de amigas, hermanas o familiares.

de amigas, hermanas o familiares. Llevar el celular con batería suficiente o una pila portátil.

suficiente o una pila portátil. Portar agua , snacks y bloqueador solar, aunque el clima sea frío.

, snacks y bloqueador solar, aunque el clima sea frío. Llevar identificación y compartir ubicación en tiempo real con alguien de confianza.

y en tiempo real con alguien de confianza. No separarse de los contingentes durante la marcha.

Historias recomendadas:

APG