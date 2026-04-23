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Así Amanecen las Garitas de Mexicali Hoy Jueves 23 de Abril de 2026

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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 23 de abril

Así Amanecen las Garitas de Mexicali Hoy Jueves 23 de Abril de 2026

Así Amanecen las Garitas de Mexicali Hoy Jueves 23 de Abril de 2026 | Foto: Archivo N+

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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este jueves 23 de abril presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

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Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 15 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 15 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane: 15 minutos   | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos  | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 1 hora 30 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 15 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora 30 minutos  | 1 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 45 minutos  | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 45 minutos  | 3 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

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