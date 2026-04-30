¿Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 30 de Abril 2026 para Cruzar a San Diego?

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este jueves 30 de abril presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 40 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane: 40 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos  | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 1 hora 20 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 10 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora 20 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 15 minutos  | 2 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 15 minutos  | 2 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

